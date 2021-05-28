"Россия своих не бросает": как девушку Протасевича "подарили" Лукашенко

Прекраснейшая иллюстрация к любимому ватниками слогану "Россия своих не бросает". Посол РФ в Беларуси Лукьянов объясняет, как родина помогает своей гражданке, пиратски снятой с самолета и брошенной в застенки Лукашенко.

"Моя задача – обеспечить наши обязательства по консульской поддержке гражданки России, которая попала в такой контекст. Естественно, мы не вмешиваемся в компетенцию белорусских властей..."

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Естественно, Сапега же не наркотики перевозила, как летчик Ярошенко; не оружием торговала, как Бут; и не телом, как Бутина или Чапман. За этих своих славных сынов и дочерей, попавших в лапы американцам, родина хлопотала и хлопочет.

Но тут – оппозиционерка, попавшая в дружеские руки Лукашенко.

Поэтому РФ не может добиться даже доступа к ней адвоката.

Софья Сапега содержится в белорусском СИЗО / Фото novayagazeta

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И посол жалко лепечет про логистику изолятора, где содержится россиянка: "Там всего два помещения, где проводятся подобного рода встречи. И там, извините уж за банальность, очередь".

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