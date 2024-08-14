Клименко также отметил,, что операция в Курской области призвана защитить украинских граждан от российского террора. Он отметил, что все гуманитарные инициативы выполняются в соответствии с нормами международного права.

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Как в МВД прокомментировали операцию в Курской области

Создание буферной зоны на территории Курской области – шаг, который призван защитить наши пограничные общины от ежедневных вражеских обстрелов,

– отметил Клименко.

Он также добавил, что российские власти оставили своих граждан без самого необходимого в зоне проведения оборонительной операции.

"Сейчас военные предоставляют МВД информацию о потребностях в обеспечении местных питьевой водой, продуктами питания, медикаментами, средствами гигиены, чтобы в координации с другими соответствующими органами мы смогли как можно быстрее организовать гумпомощь", – рассказал глава МВД.

Он также отметил,, что гуманитарные инициативы Украины происходят с соблюдением норм международного права.

Какова ситуация с жителями Сумской области

Клименнко рассказал, что в течение лета 2024 года российские войска нанесли более 2 тысяч ударов по территории Сумщины. Враг атаковал ракетами, артиллерией, КАБами, ударными БпЛА и минометами.

Вследствие систематических российских обстрелов, в Сумской области первоочередной эвакуации подлежит население из 183 населенных пунктов. Клименко добавил, что сейчас эвакуированы более 20 тысяч человек, среди них – 2,5 тысячи детей.

К слову, эвакуированных из Курской области Россия отправляет на оккупированные территории Украины. Исполняющий обязанности губернатора Курщины заявил, что говорил с оккупационным "главой" Запорожской области о размещении эвакуированных.