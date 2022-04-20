Путин не учитывает количество потерь российской армии

Такие данные были опубликованы американскими СМИ со ссылкой на британскую и американскую разведки.

Внимание Идет битва за Донбасс, удар по больнице в Мариуполе: основное за 55 день войны

В частности цитируют британского высокопоставленного чиновника, который очевидно предупредил премьер-министра Бориса Джонсона, что позиция Украины "опасна", поскольку Путин стремится к любой победе, "ценой человеческих жизней – несмотря на их количество".

Последние новости о ситуации на Востоке

Украинские защитники осуществили успешную контратаку в Донецкой области. Они освободили город Марьинка.

Советник главы Офиса Президента Арестович рассказал, что наступление на Донбасс длится уже двенадцатые сутки. Однако оно будет провальным.

За последние сутки в Луганском и Донецком направлениях украинские защитники успешно отбили 10 атак врага и уничтожили немало вражеской техники.

К теме – на Донетчине и Луганщине сейчас больше российских военных, чем 24 февраля: смотреть видео