Путин не учитывает количество потерь российской армии
Такие данные были опубликованы американскими СМИ со ссылкой на британскую и американскую разведки.
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В частности цитируют британского высокопоставленного чиновника, который очевидно предупредил премьер-министра Бориса Джонсона, что позиция Украины "опасна", поскольку Путин стремится к любой победе, "ценой человеческих жизней – несмотря на их количество".
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