Об успехах на южном направлении сообщили военнослужащие группировки Объединенных сил.
Внимание ВСУ уничтожили российский танк Т-90 "Владимир", который стоит 4 миллиона долларов
Благодаря умелым действиям и мастерству наши воины нанесли урон российским оккупантам,
– говорится в сообщении.
В частности, украинские защитники уничтожили:
- 2 танка,
- одну артиллерийскую систему,
- 28 единиц бронированной техники
- и 2 единицы автомобильной техники.
Победы в небе
Кроме того, подразделения противовоздушной обороны в небе над украинским Донбассом сбили один вражеский самолет Су-34, один вертолет Ка-52, четыре беспилотных летательных аппарата и одну крылатую ракету.
Украинские военнослужащие продолжают мужественно и героически сдерживать нашествие агрессора,
– отметили в ООС.