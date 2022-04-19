Про успіхи на Південному напрямку повідомили військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил.

Увага ЗСУ знищили російський танк Т-90 "Володимир", який коштує 4 мільйони доларів

Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам,

– йдеться у повідомленні.

Зокрема українські захисники знищили :

2 танків,

одну артилерійську систему,

28 одиниць броньованої техніки

та 2 одиниці автомобільної техніки.

Перемоги в небі

Крім того, підрозділи протиповітряної оборони у небі над українським Донбасом збили один ворожий літак Су-34, один вертоліт Ка-52, чотири безпілотні літальні апарати та одну крилату ракету.

Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора,

– наголосили в ООС.

Крім того – танків Т-90 у складі збройних сил Росії вже немає: дивитись відео