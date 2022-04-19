Про успіхи на Південному напрямку повідомили військовослужбовці угруповання Об'єднаних сил.
Увага ЗСУ знищили російський танк Т-90 "Володимир", який коштує 4 мільйони доларів
Завдяки умілим діям та майстерності наші воїни завдали втрат російським окупантам,
– йдеться у повідомленні.
Зокрема українські захисники знищили :
- 2 танків,
- одну артилерійську систему,
- 28 одиниць броньованої техніки
- та 2 одиниці автомобільної техніки.
Перемоги в небі
Крім того, підрозділи протиповітряної оборони у небі над українським Донбасом збили один ворожий літак Су-34, один вертоліт Ка-52, чотири безпілотні літальні апарати та одну крилату ракету.
Українські військовослужбовці продовжують мужньо та героїчно стримувати навалу агресора,
– наголосили в ООС.