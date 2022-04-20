Путін не зважає на кількість втрат російської армії

Такі дані опублікували американські ЗМІ із посиланням на британську та американську розвідки.

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Зокрема цитують британського високопосадовця, який очевидно попередив прем'єр-міністра Бориса Джонсона, що позиція України є "небезпечною", оскільки Путін прагне хоч якоїсь перемоги, "ціною людських життів – не дивлячись на їх кількість".

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