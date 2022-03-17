Об этом заявил директор Института мировой политики Евгений Магда в эфире 24 канала. По его мнению, это могут быть страны Балтии, они ведь небольшого размера.

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Также под угрозой российской агрессии рискует оказаться Молдова. По словам Магды, армия Приднестровья может создать реальную конкуренцию военным этого государства.

У меня есть ощущение, что независимо от последствий кампании в Украине, Россия будет пытаться получить некий компенсатор для себя, для своего "величия",

– отметил он.

Магда рассказал об угрозе России для других стран: смотрите видео