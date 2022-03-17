Про це заявив директор Інституту світової політики Євген Магда в ефірі 24 каналу. На його думку, це можуть бути країни Балтії, адже вони невеликого розміру.

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Також під загрозою російської агресії ризикує опинитися Молдова. За словами Магди, армія Придністров'я може створити реальну конкуренцію військовим цієї держави.

У мене є відчуття, що незалежно від наслідків кампанії в Україні, Росія намагатиметься отримати якийсь компенсатор для себе, для своєї "величі",

– зазначив він.

Магда розповів про загрозу з боку Росії для інших країн: дивіться відео