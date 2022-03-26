Россия будет пытаться захватить Донбасс, но есть сомнения, – военный эксперт

В Кремле изменили тактику и уже могут сосредотачиваться именно на захвате Донбасса, а не Киева. Однако есть сомнения, что оккупантам это удастся.

Об этом в эфире 24 канала рассказал военный эксперт Виктор Грабский. По его словам, Россия действительно может пытаться захватить уже всю Донетчину и Луганщину.

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Грабский: Ситуация может измениться

Военный эксперт говорит, что это может быть попыткой захватчиков. В то же время при имеющихся условиях это недостаточно реальная перспектива, потому что для того, чтобы осуществлять такое наступление массированными силами, их нужно было сосредоточить в начале.

Россия будет пытаться это сделать, но сможет ли она это сделать, это уже вызывает определенные сомнения,

– спрогнозировал он.

К счастью, Россия сейчас без подготовки, уверен Грабский. Враг бросает в бой подразделения с подхода, как говорят в армии. То есть без сосредоточения, создания ударных группировок и без какой-либо координации.

"Мы должны предусмотреть достаточно ожесточенные бои в том формате, в котором есть сейчас. В то же время ситуация может измениться, если россияне попытаются организовать что-то более мощное", – добавил военный эксперт.

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