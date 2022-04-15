Россия через 2 – 3 года после победы Украины распадется на части, – правозащитник
В обществе уже давно говорится о гипотетическом распаде России. В частности, этот процесс может существенно оживить победу Украины в войне, которую цинично начала страна-убийца.
Такое мнение в эфире 24 канала высказал Павел Лысянский – правозащитник и общественный деятель. По его словам, на распад российского государства уйдет от 2 до 3 лет после победы Украины над Россией.
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Кто первым может выйти из состава России
После полномасштабного вторжения россиян на территорию Украины большинство людей поняли негативные последствия, ожидающие Россию в скором будущем. Именно поэтому более или менее осведомленные массово уезжают, заметил Лысянский.
Мой прогноз, что после того, как мы выиграем войну, 2 – 3 года – и Россия 100% распадется на несколько частей,
– заявил он.
Правозащитник также отметил, что во время написания собственной диссертации о региональном сепаратизме в России заметил немало интересных вещей. "Там есть такие подводные камни и айсберги, от которых Россия просто разобьется, как "Титаник", — добавил он.
Она экспортирует нам сепаратизм, а забывает свои проблемы. Сейчас федеральный центр чуть-чуть ослабнет и Ингушетия, и Ямало-Ненецкий автономный округ просто выйдут из состава России, потому что они давно уже не считают себя ее частью.