Россия через 2 – 3 года после победы Украины распадется на части, – правозащитник

В обществе уже давно говорится о гипотетическом распаде России. В частности, этот процесс может существенно оживить победу Украины в войне, которую цинично начала страна-убийца.

Такое мнение в эфире 24 канала высказал Павел Лысянский – правозащитник и общественный деятель. По его словам, на распад российского государства уйдет от 2 до 3 лет после победы Украины над Россией.

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Кто первым может выйти из состава России

После полномасштабного вторжения россиян на территорию Украины большинство людей поняли негативные последствия, ожидающие Россию в скором будущем. Именно поэтому более или менее осведомленные массово уезжают, заметил Лысянский.

Мой прогноз, что после того, как мы выиграем войну, 2 – 3 года – и Россия 100% распадется на несколько частей,

– заявил он.

Правозащитник также отметил, что во время написания собственной диссертации о региональном сепаратизме в России заметил немало интересных вещей. "Там есть такие подводные камни и айсберги, от которых Россия просто разобьется, как "Титаник", — добавил он.