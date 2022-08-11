Ложь не пройдет, – Кулеба отреагировал на циничный созыв Совбеза ООН россией

Дмитрий Кулеба отреагировал на то, что россия цинично созывает Совбез ООН. Глава МИД Украины подчеркнул, что ложь страны-оккупанта не пройдет.

россия продолжает обстреливать ЗАЭС и при этом созывает заседание Совбеза ООН. Кулеба подчеркнул, что российская наглость не знает границ. Она уже достигла глобальных масштабов.

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Глава МИД Украины заявил, что государство-террорист обстреливало крупнейшую в Европе АЭС и захватило ее. Теперь же россия хочет поговорить о безопасности.

Но российская ложь не пройдет. Мы обеспечим россиянам такое обсуждение, что на них не останется живого места. Весь мир знает, что россия занимается ядерным терроризмом. И заседание Совбеза в очередной раз это подтвердит,

– заявил Кулеба.

Он добавил, что команда Владимира Зеленского для поддержки Украины мобилизовала мировую коалицию. На дипломатическом фронте Украина побеждает и побеждает. Стране-агрессору не позволят использовать международную площадку для пропаганды и дезинформации.

Кулеба направил письмо Гросси и Гутерришу

Глава МИД добавил, что направил письмо Рафаэлю Мариано Гросси – Генеральному директору МАГАТЭ – и Антониу Гутерришу – Генсеку ООН. Кулеба призвал их немедленно отправить на Запорожскую АЭС международную миссию под руководством Международного агентства по ядерной энергии и с участием военных экспертов ООН.

"Россияне фактически превратили крупнейшую атомную электростанцию Европы в военную базу и ставят под угрозу безопасность всего континента", – добавил глава МИД.

Миссия должна прибыть через территорию Украины. Если россии нечего скрывать, она должна немедленно предоставить доступ к ЗАЭС.

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