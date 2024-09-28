Поэтому делают это средство поражения приоритетным как в зоне боевых действий, так и в тыловой Украине. Как с ними бороться, в эфире 24 Канала объяснил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.

Смотрите также Украина получит "стелс-бомбы" от США: какие главные преимущества JSOW над российскими КАБами

Противодействие угрозе

По словам Коваленко, борьба с КАБами заключается не в уничтожении самого средства поражения, а в ликвидации его носителя – авиации, прежде всего Су-34. В этом вопросе могут помочь 3 типа оружия.

Первое – Украине нужны средства противовоздушной обороны типа Patriot или SAMP/T. Они будут уничтожать российскую тактическую авиацию еще до того, как она выйдет на локацию для сброса. Сейчас это около 80 – 100 километров.

Второе – истребители с ракетами большого радиуса действия класса "воздух – воздух". Такие ракеты имеют на вооружении западные истребители – в частности F-16 применяют AIM-120С/D AMRAAM с дальностью поражения целей до 180 километров.

Третье – ракеты ATACMS модификации М39 способны поражать цели с отрывами до 165 километров, а М39А1 – до 300 километров. Сюда же можно добавить Storm Shadow и SCALP. В этом радиусе действия от границы с Украиной вглубь России размещается около 20 авиабаз, которые активно используют оккупанты, в частности для базирования носителей КАБов.

Однако у нас нет чем отвечать России (то есть Украина до сих пор не получила разрешение на удары по территории России – 24 Канал). С 2022 года эти 3 пункта не имеют полного решения,

– отметил военно-политический обозреватель.

Эволюция КАБов

УПАБ-1500Б – планировочные авиационные бомбы весом 1,5 тонны с дальностью планирования до 50 километров при высоте сброса 15 километров. Эти бомбы имели достаточно высокий показатель точности, но для российской армии были очень дороги в производстве. Поэтому россияне отказались от качественных решений и отдали предпочтение дешевым и массовым в производстве из-за крайне примитивной архитектуры – УМПК.

Но враг работал не только над УМПК для более тяжелых бомб, повышая этим мощность применяемых средств, но и над дальностью поражения целей.

Если осенью 2022 года среднестатистическая ФАБ-250 с УМПК имела возможность планировать на дистанцию до 30 километров при максимальной высоте сброса 16 километров, то сейчас УМПК позволяют бомбам весом в 250 килограммов планировать на расстояние до 80 километров. Полуторатонные бомбы в среднем преодолевают 50 – 60 километров.

До конца этого года, вполне возможно, ФАБ-250/500 получит УМПК с дальностью полета 100 километров. Это уже угроза для таких городов как: Полтава, Днепр, Одесса. В зависимости от того, откуда будет происходить сброс. В 2025 году есть огромный риск, что они смогут устанавливать на свои бомбы реактивный разгонный блок, что сразу повышает их дальность полета до 150 километров,

– резюмировал Александр Коваленко.