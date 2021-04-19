Россия с самого начала переговоров по Донбассу выдвигает Украине нереалистичные требования. Она сохраняет видимость хоть какой-то дипломатической работы по диалогу с Украиной, а в то же время пытается реализовать собственные геополитические интересы.

Такое мнение высказал политический эксперт Олег Саакян. Он отметил, что у страны-агрессора есть определенный план.

К теме Путину нужна вся Украина, а не эти обломки, – российский журналист Яковенко

"Скорее всего, Россия сейчас будет просто пытаться имитировать хотя бы некую относительную конструктивность. Для этого может принять участие во встрече", – сказал он.

Путин пытается говорить на равных с Вашингтоном, поэтому Донбасс и минские договоренности – это просто способ привлечь внимание к тому, что хочет Россия,

– отметила аналитик Фонда Демократические инициативы им. И. Кучерива Мария Золкина.

Состоится ли саммит

Перспективы проведения саммита непосредственно лидеров "нормандской четверки" в ближайшем будущем пока что равны нулю.

"Россия, как по мне, еще не достигла тот пик, на котором она захочет выставить конкретные требования и будет требовать их выполнения в обмен на деескалацію. Для России еще рано идти на конструктивные переговоры с Украиной. Позиции Германии и Франции сейчас являются достаточно вялыми относительно действий России, а она этим пользуется", – подчеркнула Золкина.

Также эксперты напомнили, что Германия и Франция приближаются к смене власти. Когда может состояться сценарий, по которому однажды у них появятся предложения, способные навредить Украине.