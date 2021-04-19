Росія від самого початку перемовин щодо Донбасу висуває Україні нереалістичні вимоги. Вона зберігає видимість бодай якоїсь дипломатичної роботи по діалогу з Україною, а водночас намагається реалізувати власні геополітичні інтереси.

Таку думку висловив політичний експерт Олег Саакян. Він зауважив, що країна-агресор має певний план.

До теми Путіну потрібна вся Україна, а не ці уламки, – російський журналіст Яковенко

"Скоріш за все, Росія зараз буде просто намагатися імітувати хоча б певну відносну конструктивність. Для цього може взяти участь у зустрічі", – сказав він.

Путін намагається говорити на рівних з Вашингтоном, тому Донбас і мінські домовленості – це зараз просто спосіб привернути увагу до того, що хоче Росія,

– зауважила аналітикиня Фонду Демократичні ініціативи ім. І. Кучеріва Марія Золкіна.

Чи відбудеться саміт

Перспективи проведення саміту безпосередньо лідерів "нормандської четвірки" в найближчому майбутньому поки що дорівнюють нулю.

"Росія, як на мене, ще не досягнула той пік, на якому вона захоче виставити конкретні вимоги і буде вимагати їх виконання в обмін на деескалацію. Для Росії ще зарано іти на конструктивні переговори з Україною. Позиції Німеччини і Франції зараз є достатньо млявими стосовно дій Росії, а вона цим користується", – наголосила Золкіна.

Також експерти нагадали, що Німеччина і Франція наближаються до зміни влади. Колись може відбутись сценарій, за яким одного дня у них з'являться пропозиції, здатні зашкодити Україні.



Угруповання Росії на кордоні України / Інфографіка 24 каналу

