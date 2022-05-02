Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко отметил, что одна из вражеских ракет попала в свинокомплекс. К счастью, ни одно животное не пострадало.

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Одна ракета попала в свинокомплекс. Свиньи живы. Зацепило склады,

– подчеркнул он.

Резниченко отметил, что между складами образовалась воронка. Она достигает 15 метров в ширину и 10 – в глубину.

Что касается второй ракеты, то она попала в посадку. Сам глава ОВА в шутку написал, что российские захватчики уже "денацифицировали" кур в области. Теперь перешли на свиней.

Заметим, что утром по Днепропетровщине оккупанты запустили несколько ракет. Одна из них попала в элеватор в Синельниковском районе.

Оккупанты ежедневно атакуют Днепропетровскую область

Атаки российских захватчиков на Днепропетровщине не утихают. Так, 1 мая оккупанты нанесли удары по составам агропредприятий Синельниковского района. К счастью, один из складов был совершенно пустым во время "прилета". Что же касается второго, то там хранилось зерно.

Тогда глава Днепропетровской ОВА подчеркнул, что оккупанты не оставляют попыток "демилитаризировать" склады в Украине. А делают это захватчики с присущим им "болезненным упрямством".

В тот же день снаряд от врага прилетел в село в том же районе. Удар произошел около 15:35, а в результате удара травмировалась местная жительница.

Накануне, 30 апреля, области перепало еще несколько атак от оккупантов. Сам Синельниковский район обстреляли дважды. Один из снарядов российских захватчиков попал в старую промзону. В результате удара разрушилось помещение. К счастью, тогда обошлось без жертв и травмированных.

Украинские военные борются с "прилетами" оккупантов. Так, 1 мая над Днепропетровщиной удалось сбить "Точку У". Также приземлили Силы ПВО вражеский беспилотник. Все это произошло в небе над Покровской общиной.

Напомним, что в Украине все еще идет война. Поэтому, самое лучшее, что вы можете сделать для себя и своих близких, – отправиться к укрытию, как только прозвучит воздушная тревога. Ваша ответственность может спасти жизнь!

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