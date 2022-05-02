Голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко зазначив, що одна з ворожих ракет влучила у свинокомплекс. На щастя, жодна тваринка не постраждала.

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Одна ракета поцілила у свинокомплекс. Свині живі. Зачепило склади,

– підкреслив він.

Резніченко зазначив, що між складами утворилася вирва. Вона сягає 15 метрів у ширину та 10 – у глибину.

Що стосується другої ракети, то вона влучила у посадку. Сам глава ОВА жартома написав, що російські загарбники вже "денацифікували" курей в області. Тож тепер перейшли на свиней.

Зауважимо, що зранку по Дніпропетровщині окупанти запустили кілька ракет. Одна із них влучила в елеватор у Синельниківському районі.

Окупанти щодня атакують Дніпропетровську область

Атаки російських загарбників на Дніпропетровщині не вщухають. Так, 1 травня окупанти завдали ударів по складах агропідприємств Синельниківського району. На щастя, один зі складів був абсолютно порожнім під час "прильоту". Що ж стосується другого, то там зберігалося зерно.

Тоді глава Дніпропетровської ОВА підкреслив, що окупанти не полишають спроб "демілітаризувати" склади в Україні. А роблять це загарбники з притаманною їм "хворобливою упертістю".

У той же день снаряд від ворога прилетів у село в тому ж районі. Удар стався близько 15:35, а внаслідок нього травмувалася місцева мешканка.

Напередодні, 30 квітня, області перепадало ще кілька атак від окупантів. Сам Синельниківський район обстріляли двічі. Один зі снарядів російських загарбників поцілив у стару промзону. Внаслідок удару поруйнувалося приміщення. На щастя, тоді обійшлося без жертв і травмованих.

Українські військові борються з "прильотами" окупантів. Так, 1 травня над Дніпропетровщиною вдалося збити "Точку У". Також приземлили Сили ППО ворожий безпілотник. Усе це сталося у небі над Покровською громадою.

Нагадуємо, що в Україні все ще йде війна. Тож найкраще, що ви можете зробити для себе та своїх близьких, – вирушити до укриття щойно пролунає повітряна тривога. Ваша відповідальність може врятувати життя!

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