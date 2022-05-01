Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук. Також він сказав, що окрім ракети "Точка-У" було збито й один ворожий безпілотник над іншою громадою області.

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Вдячний українським воїнам за те, що тримають небо над нами! Віримо в ЗСУ, в президента і у всіх, хто наближає нашу Перемогу,

– написав Лукашук.

Ворожий БПЛА було збито близько 11 години ранку.

Світлини з російською ракетою опублікував голова ОВА Валентин Резніченко.

Ворожа ракета на Дніпропетровщині / фото з телеграму Резніченка

"Мир", який вони несуть… Ворожа ракета, яка сьогодні прилетіла у село Синельниківського району,

– прокоментував він.

Дніпропетровщину 1 травня обстріляли тричі

Нагадаємо, що сьогодні російські окупанти вдарили по селу у Синельниківському районі. Уламки ракета прилетіли на приватне подвір’я.

Внаслідок обстрілу 71-річна господиня отримала осколкові поранення, загорівся сінник та загинула корова, яка була на території. Жінці медики надають допомогу, а пожежу на подвір’ї вже ліквідували рятувальники, проте 2 тонни сіна згоріло.

Також сьогодні російські війська обстріляли два аграрні склади в Дніпропетровській області.

За словами голови ОВА Резніченка, удар був по Синельниківському району. На щастя, ніхто не постраждав, але склади агропідприємств зруйновані. Один із них був пустий, інший – із зерном.

Орки з хворобливою упертістю "демілітаризують" наші склади,

– написав Резніченко.

Окупанти зруйнували склади агропідприємств/ фото з телеграму Резніченка

Обстріли Дніпропетровщини раніше

27 квітня, на Дніпропетровщині вдалось збити одну з ворожих ракет. Її уламки впали на галявині, нікого не зачепивши. Руйнувань немає, постраждалих, на щастя, теж.

Вранці 29 квітня, після відносно спокійної ночі, російські окупанти з "Градів" обстріляли два селища у Криворізькому районі. Ворог влучив у господарчі будівлі та житловий сектор. Постраждалих та загиблих внаслідок цих обстрілів немає.

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