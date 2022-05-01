Об этом сообщил глава Днепропетровского областного совета Николай Лукашук. Также он сказал, что кроме ракеты "Точка-У" был сбит и один вражеский беспилотник над другой общиной области.

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Благодарен украинским воинам за то, что держат небо над нами! Верим в ВСУ, в Президента и у всех, кто приближает нашу Победу,

– написал Лукашук.

Фотографии с вражеской ракетой опубликовал председатель ОВА Валентин Резниченко.

Вражеская ракета на Днепропетровщине / фото с телеграмму Резниченко

"Мир", который они несут… Вражеская ракета, прилетевшая сегодня в село Синельниковского района,

– прокомментировал он.

Вражеский БПЛА был сбит около 11 часов утра.

Днепропетровщину 1 мая обстреляли трижды

Напомним, что сегодня российские оккупанты ударили по селу в Синельниковском районе. Обломки ракеты прилетели в частный двор.

В результате обстрела 71-летняя хозяйка получила осколочные ранения, загорелся тюфяк и погибла корова, которая была на территории. Женщине медики оказывают помощь, а пожар во дворе уже ликвидировали спасатели, однако две тонны сена сгорело.

Также сегодня российские войска обстреляли два аграрных склада в Днепропетровской области.

По словам главы ОВА Резниченко, удар был по Синельниковскому району. К счастью, никто не пострадал, но склады агропредприятий разрушены. Один из них был пуст, другой – с зерном.

Орки с болезненным упрямством "демилитаризируют" наши склады,

– написал Резниченко.

Оккупанты разрушили склады агропредприятий/ фото с телеграммы Резниченко

Обстрелы Днепропетровщины ранее

27 апреля на Днепропетровщине удалось сбить одну из вражеских ракет. Ее обломки упали на лужайке, никого не задев. Разрушений нет, пострадавших, к счастью, тоже.

Утром 29 апреля после относительно спокойной ночи российские оккупанты из "Градов" обстреляли два поселка в Криворожском районе. Враг попал в хозяйственные постройки и жилищный сектор. Пострадавших и погибших в результате этих обстрелов нет.

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