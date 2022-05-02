Як зазначили у Дніпропетровській ОВА, "приліт" ворожої ракети відбувся зранку. Влучив російський снаряд в елеватор Покровської громади, що в Синельниківському районі. Інформація про постраждалих уточнюється.

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Окупанти зруйнували склад з зерном

Російські загарбники випустили ракету по елеватору однієї з агрофірм на Дніпропетровщині. У будівлі, дах якої обвалився внаслідок ворожого удару, зберігалося зерно. Голова облради Микола Лукашук зазначив, що "обійшлося без загиблих і постраждалих".

Ворожа ракета влучила у склад із зерном на Дніпропетровщині: дивіться відео

Що стосується решти громад області, то там ситуація спокійна. Та й на самій Дніпропетровщині, підкреслює він, окупантів немає.

Дніпропетровщину обстрілюють щоденно

Зазначимо, що 1 травня російські окупанти вже завдавали ударів по двох складах агропідприємств Синельниківського району. Один зі складів, на момент влучання снаряду, був порожнім, а в іншому – зберігалося зерно. Як слушно зауважив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, російські загарбники продовжують "демілітаризувати" українські склади. Роблять вони це з "хворобливою упертістю".

Також відомо, що один з ворожих снарядів прилетів у село в тому ж районі. Обстріл трапився 1 травня близько 15:35. Внаслідок ворожого удару травм зазнала жінка.

А от у суботу, 30 квітня, російські загарбники кілька разів обстрілювали Дніпропетровську область. Той же Синельниківський район ракетами атакували двічі. Один з ворожих снарядів влучив у стару промзону. Від удару зруйновано одне з приміщень. Тоді обійшлося без постраждалих і жертв.

Зауважимо, що вчора, 1 травня, над Дніпропетровською областю вдалося збити "Точку У", а також ворожий безпілотник. Філігранну роботу виконали Сили ППО у небі над Покровською громадою.

Ми ж закликаємо не ігнорувати сигнали повітряної тривоги. На жаль, російські військові продовжують атакувати українські міста та населені пункти за допомогою ракет та іншого озброєння. Тож щойно ви почули сирени – негайно вирушайте до укриття. Це може врятувати вам життя!

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