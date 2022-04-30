Друга ракета поцілила у стару промзону. Внаслідок удару приміщення зруйнувалось. На щастя, ніхто не постраждав.

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За словами голови Дніпропетровської ОВА, приміщення не використовувалось.

Там нікого і нічого не було,

– написав Валентин Резніченко.

Те, що росіяни вирішили витратити ракету на пусту та стару промзону – удача. Адже на фото можна побачити значні руйнування.

Фото зруйнованої старої промзони:

Попередній обстріл у цьому ж районі

Зранку цього ж дня росіяни теж запустили ракету у Синельниківський район. Снаряд влучив у фермерські склади. Ніхто не постраждав. Окупанти успішно "денацифікували" 2 пусті ангари.

Зруйновані ангари внаслідок ранкового удару:

Зауважимо, що на Дніпропетровщині немає ворожих окупаційних військ. Втім, днями СБУ затримала зрадників, які працювали на російські спецслужби.

Перший колаборант прагнув потрапити до тероборони Дніпра, щоб збирати дані про особовий склад, озброєння та позиції ЗСУ й передавати інформацію ворогу.

Другий зрадник "опрацьовував" Кривий Ріг. Чоловік фотографував оборонні укріплення на криворізькому напрямку. Цікаво, що працював він через закриті канали зв'язку й навіть мав конспіративну квартиру на тимчасово окупованій території. Обидва "агенти" отримували гроші за свої роботу.

Оскільки ворог не може ступити на територію регіону й ногою, він продовжує періодично його обстрілювати.

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В ніч на 29 квітня окупанти обстріляли з "Градів" два селища у Криворізькому районі – Велику Костромку та Мар'янське. Зачепило господарчі будівлі.

Того ж дня росіяни поцілили в одне із сіл у Великомихайлівській територіальній громаді. Влучили у житловий сектор і господарські будівлі.

Натомість 28 квітня окупанти вкотре обстріляли ракетами закинутий завод. На його території давно нічого немає, тому й постраждалих немає.

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