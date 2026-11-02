Россия официально вышла из конвенции против пыток: в Совете Европы отреагировали

Россия официально прекратила участие в Европейской конвенции о предотвращении пыток. Этот шаг окончательно закрыл международным наблюдателям доступ к российским тюрьмам и колониям.

Как сообщила пресс-служба Совета Европы, выход Москвы из международного договора окончательно вступил в силу 1 ноября.

Что означает выход России из конвенции о запрещении пыток?

Выход Российской Федерации означает завершение мандата Европейского комитета по предупреждению пыток в отношении мониторинга в этой стране. Это также означает прекращение любого независимого мониторинга мест лишения свободы на территории Российской Федерации,

– заявил председатель Комитета Алан Митчелл.

Напомним, Россия была участницей Конвенции Совета Европы о предотвращении пыток с 1998 года. За это время представители профильного комитета совершили 30 визитов в Россию и проинспектировали более 450 пенитенциарных учреждений.

Москва оставалась единственным государством, которое последовательно запрещало публиковать отчеты по итогам этих инспекций.

Из-за такой позиции Совет Европы смог обнародовать лишь четыре документа.

Между тем материалы о специальных поездках, включая 10 визитов в Чечню и на Северный Кавказ в 2000–2017 годах, остались засекреченными.

После полномасштабного вторжения в Украину европейские эксперты получали многочисленные свидетельства о пытках и издевательствах в российских местах лишения свободы. Нарушения фиксировались как на оккупированных территориях Украины, так и в самой России, однако Кремль полностью заблокировал возможность проверок.

В Совете Европы отметили, что Украина придерживается иного подхода: украинские власти по-прежнему позволяют европейским представителям без предварительных ограничений посещать любые места содержания заключенных в любое время, чтобы проверять условия их пребывания.

Отметим, что Конвенция обязывает страны предотвращать бесчеловечное обращение на своей территории и не позволяет передавать людей государствам, где им угрожает насилие.

В сентябре 2025 года Госдума России по инициативе Кремля приняла законопроект о выходе из этого договора.