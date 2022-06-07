Россия держит в Черном море 4 корабля и подлодку, снаряженные 36 крылатыми ракетами

В Черном море страна-агрессор держит 4 корабля и 1 подлодку. Известно, что они оснащены 36 крылатыми ракетами.

В настоящее время корабельная группировка врага контролирует северо-западную часть Черного моря. Таким образом, российские кафиры блокируют судоходство. Об этом сообщает оперативное командование "Юг" 7 июня.

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Вражеские корабли в Черном море

Угроза ракетных ударов с моря остается высокой. В настоящее время в наличии 4 корабля и 1 подлодка, снаряженные 36 крылатыми ракетами,

– говорится в сообщении.

Также в ОК "Юг" говорят, что возможна атака и стратегическая авиация.

Ситуация на Юге

На Юге ситуация остается достаточно напряженной. Боевые действия по занятым территориям продолжаются. Враг упорно бьет реактивными системами залпового огня по населенным пунктам в направлении продвижения украинских войск.

В ночь на 7 июня российские кафиры обстреляли Великую Костромку. В результате атаки разрушены два частных дома. К сожалению, есть один пострадавший среди гражданских.

Также российские захватчики атаковали Баштанку. Вражеским огнем разрушены здания районной администрации и спортивной школы, а также частный дом. Двое местных жителей погибли и еще один человек получил ранения.

Цинизм и жестокость властвуют на оккупированной Херсонщине. Там, на внутренних блокпостах, россияне получили разрешение своего командования расстреливать гражданских, кажущихся им подозрительными. Российские кафиры готовы уничтожать все без всяких разговоров, даже проверяя грузовики с сельскохозяйственной продукцией.

Для того, чтобы восстановить утраченные позиции, враг при поддержке артиллерии и авиации совершил наступление в направлении Лозово – Белая Криница. ВСУ атаку отбили, поэтому успеха у россиян не было.

Также российские захватчики используют беспилотные летательные аппараты для того, чтобы выявить позиции украинских войск. На протяжении ночи наши ракетно-артиллерийские подразделения выполнили около 70 огневых задач. Утраты у неприятеля есть, данные уточняются.

В Одесской области продолжаются контрдиверсионные мероприятия. С мирным населением организуют беседы по оговоркам и ограничениям в условиях военного положения.

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