Действия России еще раз подтверждают то, что она является страной-оккупантом. Она хочет не только оккупировать Украину, но и акваторию Черного и Азовского морей.
Заметьте Россия могла заминировать пути от Босфора до Одессы и соврать, что это украинские мины
В Минобороны подчеркнули, что еще более позорным является то, что Россия апеллирует к гаагской Конвенции 1907 года "Об установлении подводных, автоматически детонирующих от прикосновения мин". Ее создали после русско-японской войны, поскольку Россия нарушала законы и обычаи войны, злоупотребляя применением морских мин.
Однако ни тогдашнее царское правительство, ни нынешнее руководство России не ратифицировало настоящую Конвенцию.
Но если говорить о войне с Японией, то в Минобороны пообещали, что сделают все возможное, чтобы она завершилась для России так же.
Русско-японская война
Борясь за влияние в Азии, Российская империя в 1904 году объявила войну Японии, которая по количественному составу армии уступала России. Тогдашнее руководство империи было уверено в том, что война пройдет быстро и победно для нее.
Но в этой войне Россия потерпела сокрушительное поражение, что привело к ослаблению ее международного авторитета и пошатнуло доверие населения империи к царю. Поражение в войне явилось одной из причин Первой русской революции.