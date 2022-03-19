Действия России еще раз подтверждают то, что она является страной-оккупантом. Она хочет не только оккупировать Украину, но и акваторию Черного и Азовского морей.

Заметьте Россия могла заминировать пути от Босфора до Одессы и соврать, что это украинские мины

В Минобороны подчеркнули, что еще более позорным является то, что Россия апеллирует к гаагской Конвенции 1907 года "Об установлении подводных, автоматически детонирующих от прикосновения мин". Ее создали после русско-японской войны, поскольку Россия нарушала законы и обычаи войны, злоупотребляя применением морских мин.

Однако ни тогдашнее царское правительство, ни нынешнее руководство России не ратифицировало настоящую Конвенцию.

Но если говорить о войне с Японией, то в Минобороны пообещали, что сделают все возможное, чтобы она завершилась для России так же.