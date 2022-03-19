Дії Росії вкотре підтверджують те, що вона є країною-окупантом. Вона хоче не лише окупувати Україну, але й акваторію Чорного та Азовського морів.

Зауважте Росія могла замінувати шляхи від Босфору до Одеси й збрехати, що це українські міни

У Міноборони підкреслили, що ще більш ганебним є те, що Росія апелює до Гаазької конвенції 1907 року "Про встановлення підводних, автоматично детонуючих від дотику мін". Її створили після російсько-японської війни, оскільки Росія порушувала закони та звичаї війни, зловживаючи застосуванням морських мін.

Однак ні тодішній царський уряд, ні теперішнє керівництво Росії не ратифікувало цієї Конвенції.

Та якщо вже говорити про війну з Японією, то в Міноборони пообіцяли, що зроблять усе можливе, щоб вона завершилася для Росії так само.