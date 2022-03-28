Советник президента Владимира Зеленского предположил, что арестованных средств, поступающих в РФ, может не хватить для полного нашего восстановления. Об этом он сообщил в эфире общенационального телемарафона.

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По его словам, будут еще дополнительные иски к России. Здесь вступают в силу контрибуции и репарации, которые по решению международного суда будут выплачиваться, но это будет происходить в течение длительного периода.

Почему долго? Ибо российская экономика вряд ли выйдет из этого кризиса, в котором он находится, в течение нескольких десятилетий. Здесь есть вопрос, как это будет происходить. Если упомянуть послевоенную Германию, то после Второй мировой они платили репарации и контрибуции в течение нескольких десятилетий,

– сказал Олег Устенко.

Советник главы государства подчеркнул, что РФ получит от Украины не один иск в суд о возмещении материального ущерба. Агрессор должен полностью покрыть не только тот ущерб, который есть с точки зрения материального ущерба.

"Есть дополнительные убытки, и мы ожидаем миллиардные иски со стороны и отдельных предпринимателей, которые будут сформированы в один большой пул, и от нашего населения", – добавил он.

Устенко рассказал о восстановлении Украины после войны: смотрите видео