Радник президента Володимира Зеленського припустив, що заарештованих коштів, які в у РФ, може не вистачити для повної нашої відбудови. Про це він повідомив у ефірі загальнонаціонального телемарафону.

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За його словами, будуть ще додаткові позови до Росії. Тут набирають чинності контрибуції та репарації, які за рішенням міжнародного суду будуть виплачуватися, але це відбуватиметься протягом тривалого періоду.

Чому тривалого часу? Бо російська економіка навряд чи вийде з цієї кризи, в якій вона перебуває, протягом декількох десятиріч. Тут є питання, яким чином це буде відбуватися. Якщо згадати повоєнну Німеччину, то після Другої світової вони сплачували репарації та контрибуції протягом декількох десятиріч,

– сказав Олег Устенко.

Радник глави держави наголосив, що РФ отримає від України не один позов до суду про відшкодування матеріальних збитків. Агресор має повністю покрити не лише ті збитки, які є з точки зору матеріальних збитків.

"Є додаткові збитки, і ми очікуємо мільярдні позови з боку і окремих підприємців, які будуть сформовані в один великий пул, і від нашого населення", – додав він.

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