Россия диктует ситуацию, – Кулеба рассказал об угрозах в Азовском море

В военном отношении у России есть значительное преимущество над Украиной в Азовском море. Более того, в случае вторжения страна-агрессор использует это преимущество для давления на южные города Украины.

Такое мнение озвучил в интервью американскому изданию глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

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По словам Кулебы, с точки зрения безопасности в Азовском море доминирует Россия.

В нынешних обстоятельствах, конечно, Россия диктует ситуацию в Азове и в основном использует ее как театр военных действий. А в случае войны они будут активно использовать это для давления на наши южные города на Азовском побережье,

– убежден министр.

Он также отметил, что Россия может использовать это при вторжении в Украину. Ранее глава нашего МИД заявлял, что дипломатия сможет предотвратить следующую волну российской агрессии против Украины, если она будет основываться не только на словах, но и на делах.

Напряжение в Азовском море

9 декабря российские СМИ сообщили, что корабль Военно-морских сил Украины двигается в сторону Керченского пролива. В российской ФСБ цинично утверждали, что судно якобы создает угрозу безопасности мореплавания. Впрочем, впоследствии оккупанты заявили, что оно все же изменило курс и возвращается.

В Министерстве обороны Украины опровергли все российские заявления. Алексей Резников отметил, что Азовское море является общей акваторией как для Украины, так и для России. Он объяснил, что речь идет об украинском поисково-спасательном судне, на борту которого даже нет оружия. Так что информация о якобы угрозе через "Донбасс" является очередным выбросом России.

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