Россия все еще не может восстановить военный потенциал после спецоперации "Паутина", – источники

После спецоперации "Паутина", которую провела СБУ под руководством генерала Василия Малюка, россияне до сих пор не смогли восстановить нанесенный ущерб. Речь идет прежде всего о стратегической авиации врага.

Об этом сообщают источники 24 Канала со ссылкой на информацию западных спецслужб.

Какова ситуация со стратавиацией России после операции "Паутина"?

Собеседники отметили, что Кремль всеми способами пытается скрыть последствия ущерба, который понесла российская стратегическая авиация после спецоперации "Паутина" в июне 2025 года. Но восстановить эти самолеты оккупантам все же непросто.

Несмотря на все попытки Кремля скрыть реальные масштабы нанесенного ущерба, Россия до сих пор не может преодолеть последствия этой атаки и восстановить свой потенциал стратегической авиации,

– отмечает один из источников.

Благодаря "Паутине" был поражен 41 самолет стратегической авиации врага. Соответствующую операцию лично разрабатывал и координировал Василий Малюк, а непосредственную атаку реализовывали операторы дронов "Альфы" СБУ.

Что известно об операции СБУ “Паутина”?