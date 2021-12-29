Данилов отметил, что Россия фактически поставила ультиматум Штатам и другим странам Североатлантического альянса. Дальше надо наблюдать, как будут развиваться события.

К теме НАТО необходимо выдвинуть Путину встречные требования на его "гарантии безопасности", – Минобороны Литвы

Россия добилась того, чего она хотела. Она хотела прямых переговоров с Соединенными Штатами. Россия этот вопрос решила,

– сказал Данилов.

Что известно о "гарантиях безопасности" НАТО

Президент России Владимир Путин в разговоре с американским коллегой Джо Байденом 7 декабря требовал "гарантий безопасности" для России. Говорилось о нерасширении НАТО на территории Восточной Европы, то есть фактически запрет Украине вступать в Альянс.

Уже через 10 дней в МИД России опубликовали документ с "гарантиями безопасности". В Кремле заявили, что намерены обсуждать их с США. В НАТО тоже намерены провести переговоры с Москвой. Глава МИД России Сергей Лавров сообщил дату переговоров – 11 января, а на следующий день состоится саммит Россия – НАТО.

К слову, российские СМИ писали, что переговоры по "гарантиям безопасности" могут состояться в Швейцарии. Однако официального подтверждения нет.

Обратите внимание! Россия видит в НАТО какие-то угрозы. В Кремле говорят, что альянс якобы нацелился на крупномасштабный вооруженный конфликт. Утверждают даже о прямых провокациях.

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