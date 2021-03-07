Россия добивается дестабилизации и ослабления НАТО, – Минобороны Германии
Министерство обороны Германии проанализировало военные возможности Китая и России. Ведомство предостерегает от властных амбиций этих государств.
Источник:DW
Об этом сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на внутренний документ оборонного ведомства, в его распоряжении.
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Россия хочет ослабить НАТО
В немецком Минобороны заявили, что российское правительство прежде всего добивается "дестабилизации и ослабления НАТО".
Специалисты министерства проанализировали новые военные возможности России и обратили внимание на разработку высокоточных гиперзвуковых ракет большой дальности, которые трудно перехватывать.
Кроме того, Москва инвестирует деньги в модернизацию комплексов, которые позволяют нанести ядерный удар по водной поверхности, а также в обновление своего потенциала ядерного оружия.
Что находится в распоряжении России
- примерно 6 375 ядерных боеголовок;
- 840 тысяч подготовленных солдат, которых Кремль может быстро передислоцировать в другие места.
Какие слабые стороны российской армии
- ограниченные возможности использования военно-морских сил в мировом масштабе;
- отсутствие боевых беспилотников. В документе отмечается, что для Москвы армия является "политическим инструментом воздействия и власти".
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Военные возможности Китая стали мощнее
По информации немецких военных экспертов, Китай "все больше опережает Россию с точки зрения глобального влияния, в частности в отношении продажи оружия и военного сотрудничества".
В настоящее время у Китая в распоряжении
- более 2 миллионов солдат;
- примерно 6 850 боевых танков и 1 600 истребителей;
- "крупнейший в мире ракетный потенциал".
Кроме того, Пекин систематически расширяет свой ядерный потенциал и является "крупнейшим мировым экспортером боевых беспилотников".
Эксперты считают, что целью Китая является "обеспечение безопасности экономического развития и формирования международного порядка в соответствии со своими интересами".
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