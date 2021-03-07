Министерство обороны Германии проанализировало военные возможности Китая и России. Ведомство предостерегает от властных амбиций этих государств.

Об этом сообщает издание Welt am Sonntag со ссылкой на внутренний документ оборонного ведомства, в его распоряжении.

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Россия хочет ослабить НАТО

В немецком Минобороны заявили, что российское правительство прежде всего добивается "дестабилизации и ослабления НАТО".

Специалисты министерства проанализировали новые военные возможности России и обратили внимание на разработку высокоточных гиперзвуковых ракет большой дальности, которые трудно перехватывать.

Кроме того, Москва инвестирует деньги в модернизацию комплексов, которые позволяют нанести ядерный удар по водной поверхности, а также в обновление своего потенциала ядерного оружия.

Что находится в распоряжении России

примерно 6 375 ядерных боеголовок;

840 тысяч подготовленных солдат, которых Кремль может быстро передислоцировать в другие места.

Какие слабые стороны российской армии

ограниченные возможности использования военно-морских сил в мировом масштабе;

отсутствие боевых беспилотников. В документе отмечается, что для Москвы армия является "политическим инструментом воздействия и власти".

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Военные возможности Китая стали мощнее

По информации немецких военных экспертов, Китай "все больше опережает Россию с точки зрения глобального влияния, в частности в отношении продажи оружия и военного сотрудничества".

В настоящее время у Китая в распоряжении

более 2 миллионов солдат;

примерно 6 850 боевых танков и 1 600 истребителей;

"крупнейший в мире ракетный потенциал".

Кроме того, Пекин систематически расширяет свой ядерный потенциал и является "крупнейшим мировым экспортером боевых беспилотников".

Эксперты считают, что целью Китая является "обеспечение безопасности экономического развития и формирования международного порядка в соответствии со своими интересами".

Обратите внимание! В начале марта Госсекретарь США Энтони Блинкен отметил, что Китай – это единственный сильный соперник на международной арене. Он отметил, что КНР открыто и серьезно бросает вызовы Америке.