Россия должна стать, мягко говоря, официальным изгнанником в Европе, – Подоляк

Советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что Россия из-за войны против Украины должна стать изгнанником в Европе. Для этого, как сказал Подоляк, нужно избавиться от российского теневого лобби в бизнес-политических элитах Европы.

Россия должна стать изгнанником за жестокие и массовые убийства

Соответствующее мнение Подоляк высказал в своей телеграме. Советник главы ОП считает, что Россия должна стать изгоем за жестокие и массовые убийства граждан других стран.

К слову Подоляк заявил, что пропагандисты несут такую же ответственность за зверства, как и военные

Россия обязательно должна стать, мягко говоря, официальным изгнанником для европейских стран. Из-за склонности к максимально жестоким и бесчеловечным способам массовых убийств граждан других стран,

– написал Подоляк.

Иначе, как заметил он, российское теневое лобби останется в бизнес-политических элитах Европы и продолжит блокировать важные антироссийские инициативы.

Подоляк предлагает работу на двух направлениях

Чтобы уничтожить российское лобби, нужно повлиять на европейское общественное мнение. Поэтому Подоляк предлагает максимизировать два параллельных процесса.

Первое: организовать максимально широкую международную следственную бригаду по расследованию массовых военных преступлений российских военнослужащих. Не только в Киевской области. Чтобы выйти на конкретные фамилии подозрения в международных юрисдикциях для тысяч субъектов-граждан России,

– заявил он.

Что касается второго пункта, то советник руководителя ОП призывает организовывать мирные демонстрации по примеру тех, которые уже состоялись в европейских столицах. Люди на митингах чествовали жертв Бучанской резни.

"Фотографии убитых, разодранных, сожженных людей во всех анатомических подробностях, видео масштабных разрушений мирных городов, рассказы очевидцев и выживших. Нужны настоящие европейские эмоции. Только так можно достичь того, чтобы Россия надолго (навсегда) стала мировым чудовищем", – резюмировал Подоляк.

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