Госпожа посол Великобритании Симмонс заявила, что под угрозой находятся невинные жизни. Ситуация осложнилась.

Заметьте Правительство уже работает над законом об амнистии на оккупированных территориях, – Резников

Россия должна вывести свои войска и оружие из Украины и перестать ограничивать доступ для СММ,

– отметила политик.

Симмонс призналась, что отчеты от ОБСЕ СММ ее ужасают.

Война на Донбассе: последние новости

В отчетах ОБСЕ говорится, что ситуация в Донбассе осенью 2021 года существенно ухудшилась. В частности, в документе за 29 сентября сообщили: в течение суток зафиксировали более 400 нарушений режима тишины.

Боевики срывают перемирие в Донецкой и Луганской областях.

На линии разграничения СБУ обнаружила вражеских диверсантов.

В частности, нашли 3 цинковые коробки с патронами к зенитным установкам; почти килограмм тротила; 5 противотанковых и противопехотных мин; 18 боевых гранат; 60 лент с патронами к крупнокалиберным пулеметам; автомат Калашникова; минометную мину.

Пост Симмонс:

С ужасом узнала из отчетов OSCE_SMM, что количество гражданских жертв из-за обстрелов на востоке крупнейшее после прекращения огня в июле 2020 года. Россия должна вывести свои войска и оружие из Украины и перестать ограничивать доступ для СММ. Прозрачность важна. Невинные жизни под угрозой.