Россия едва ли не больше всего в мире тратит денег на ложь, – Зеленский

Владимир Зеленский заявил, что, наверное, никто в мире еще не тратил такие бешеные средства на ложь, как Россия. По его словам, речь идет о десятках миллиардов долларов.

Все деньги идут на поддержку мощной системы кремлевской пропаганды. Об этом глава государства сообщил во время обращения вечером 25 марта, пишет 24 канал.

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Они потратили и тратят на это десятки миллиардов долларов. Наверное, никто в мире еще не тратил такие безумные средства на ложь,

– сказал Владимир Зеленский.

"Но они не учли одного. Там, где путь лжи, нужно прокладывать деньгами и результат при этом не гарантирован, путь правды – сложный, прокладывает себе сам. Главное – быть искренним", – добавил президент.

Обращение Владимира Зеленского: смотрите видео