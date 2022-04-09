Россия еще может жить в иллюзиях, – Зеленский о санкциях и нефти

Владимир Зеленский заявил, что сейчас положительных новостей для Украины достаточно, чтобы можно было определить сроки окончания войны. Россия продолжает жить в иллюзиях.

Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал во время вечернего обращения 9 апреля. Это произошло на 45-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.

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Москва живет в иллюзиях

Россия все еще может позволить себе жить в иллюзиях и стягивать на нашу землю новые военные силы и новую технику. И это значит, что нужно еще больше санкций. Еще больше оружия для нашего государства,

– заявил президент.

Добавил также, что Борис Джонсон был очень конкретн в ответах на его вопросы и политики определились, какую помощь окажет Великобритания послевоенному восстановлению Украины.

Британцы готовы взять шефство по восстановлению Киева и Киевской области.

Дипломатия работает над отказом от российской нефти.

Владимир Зеленский заявил, что среди приоритетных задач украинской дипломатии – введение более болезненных ограничений денежных потоков России.

Прежде всего, это касается нефтяного бизнеса. Демократический мир может отказаться от российской нефти и сделать ее токсичной для всех других государств. Именно нефть – один из двух источников российской самоуверенности, их безнаказанность,

– объяснил Зеленский.

Политик добавил, что другой источник – газ. И этот поток со временем также будет остановлен.

"Это просто неизбежно. Не только по безопасным, но и по экологическим соображениям", – объяснил Зеленский.

Вечернее обращение Зеленского за 9 апреля – смотрите видео