Россия еще может жить в иллюзиях, – Зеленский о санкциях и нефти
Владимир Зеленский заявил, что сейчас положительных новостей для Украины достаточно, чтобы можно было определить сроки окончания войны. Россия продолжает жить в иллюзиях.
Соответствующее заявление Владимир Зеленский сделал во время вечернего обращения 9 апреля. Это произошло на 45-й день полномасштабной войны, которую Россия начала против Украины.
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Москва живет в иллюзиях
Россия все еще может позволить себе жить в иллюзиях и стягивать на нашу землю новые военные силы и новую технику. И это значит, что нужно еще больше санкций. Еще больше оружия для нашего государства,
– заявил президент.
Добавил также, что Борис Джонсон был очень конкретн в ответах на его вопросы и политики определились, какую помощь окажет Великобритания послевоенному восстановлению Украины.
Британцы готовы взять шефство по восстановлению Киева и Киевской области.
Дипломатия работает над отказом от российской нефти.
Владимир Зеленский заявил, что среди приоритетных задач украинской дипломатии – введение более болезненных ограничений денежных потоков России.
Прежде всего, это касается нефтяного бизнеса. Демократический мир может отказаться от российской нефти и сделать ее токсичной для всех других государств. Именно нефть – один из двух источников российской самоуверенности, их безнаказанность,
– объяснил Зеленский.
Политик добавил, что другой источник – газ. И этот поток со временем также будет остановлен.
"Это просто неизбежно. Не только по безопасным, но и по экологическим соображениям", – объяснил Зеленский.
Вечернее обращение Зеленского за 9 апреля – смотрите видео