Разрушители армии оккупантов

За 20 дней битвы зафиксировано в сети и обнародовано изображения 1292 единиц уничтоженной и захваченной техники ВС РФ. Это, конечно, далеко не все потери оккупантов , а только то, что успели снять, выложить и идентифицировать в СМИ.

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Я, например, некоторые видео и фото придержал, чтобы не показать, где и что мы захватили. Но даже столь значительно уменьшенный масштаб российских потерь поражает и дает понимание, какое отчаянное сопротивление оказывает украинский народ и армия российскому нашествию.

Список в настоящее время обнародованных в медиа российских потерь по данным Oryx:

214 танков (в том числе захвачено 96);

30 зенитно-ракетных комплексов;

81 САУ, РСЗО, несамоходные гаубицы;

399 БТР, БМД, МТЛБ;

27 самолетов и вертолетов.

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Стоимость даже этих далеко не полных потерь – много миллиардов долларов. Эти цифры утраченной техники позволяют оценить многотысячные потери российских военных. Для сравнения, по данным Oryx, Украина потеряла 65 танков.

Фактически именно Россия проводит милитаризацию Украины, поскольку количество захваченной новейшей боевой техники намного превышает все поставки украинской оборонной промышленности.

На фото – два новейших Т-80БВМ 2021 выпуска из состава 200-й мотострелковой бригады под Харьковом, захваченные украинскими воинами. На одном из этих танков местные жители быстро нарисовали украинский флаг. Всего 200-я бригада покинула 6 таких танков и более 30 единиц другой боевой техники.



Украинские Герои захватили много вражеской техники / Фото из фейсбука Юрия Бутусова