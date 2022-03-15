Руйнівники армії окупантів

За 20 днів битви зафіксовано у мережі та оприлюднено зображень 1292 одиниць знищеної та захопленої техніки ЗС РФ. Це, звичайно, далеко не всі втрати окупантів, а тільки те, що встигли відзняти, викласти та ідентифікувати у ЗМІ.

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Я, наприклад, деякі відео та фото притримав, щоб не показати, де саме і що ми захопили. Але навіть такий значно зменшений масштаб російських втрат вражає й дає розуміння, який відчайдушний опір чинить український народ та армія російській навалі.

Список наразі оприлюднених в медіа російських втрат за даними Oryx:

214 танків (в тому числі захоплено 96);

30 зенітно-ракетних комплексів;

81 САУ, РСЗВ, несамоходні гаубиці;

399 БТР, БМД, МТЛБ;

27 літаків та гелікоптерів.

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Вартість навіть цих далеко не повних втрат – багато міль'ярдів доларів. Ці цифри втраченої техніки дають змогу оцінити багатотисячні втрати російських військових. Для порівняння, за даними Oryx, Україна наразі втратила 65 танків.

Фактично саме Росія проводить мілітаризацію України, оскільки кількість захопленої новітньої бойової техніки набагато перевищує усі поставки української оборонної промисловості.

На фото – два новітніх Т-80БВМ 2021 року випуску зі складу 200-ї мотострілецької бригади під Харковом, захоплені українськими воїнами. На одному з цих танків місцеві жителі швидко намалювали український прапор. Всього 200-та бригада покинула 6 таких танків та понад 30 одиниць іншої бойової техніки.



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