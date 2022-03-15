Повернення до "Совку"

У Росії планують посилити покарання за продаж та купівлю валюти на чорному ринку.

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Законопроєкт ще готується, але депутати Держдуми кажуть, що покарання може сягати від 5 до 10 років тюрми за купівлю валюти.

Насправді – все чесно

Російські "совкодро*ери" останні роки постійно нили та скиглили за СРСР. Мовляв, тоді жилось краще.

Тепер вони мають ту реальність. Нагадаю, при "совку" за наявність валюти саджали в тюрми і навіть розстрілювали.

І поступово бажання росіян збуваються. З кожним днем вони повертаються в СРСР. Але не у відносно ситі 70-ті, а репресивні 30-50-ті. З тираном, залізною завісою, цензурою, репресіями та пустими полицями.