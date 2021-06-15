Теперь и возле границ стран НАТО: Россия формирует новую дивизию – InformNapalm

Россия наращивает свое военное присутствие не только вдоль границ с Украиной, но и вплотную возле границ стран НАТО. Так, страна-агрессор к осени 2021 года планирует завершить формирование новой мотострелковой дивизии в Калининградской области.

Эксперты издания InformNapalm заявили, что расположение военных частей новой дивизии может указывать на планы агрессии против Литвы.

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Россия планирует завершить формирование новой 18-й гвардейской мотострелковой дивизии в Калининградской области к осени 2021 года. В составе МСД будут:

3 мотострелковых полка (79-й, 275-й и 280-й),

11-й танковый полк,

4 батальона (разведывательный, автомобильный, инженерно-саперный и батальон связи).



Россия формирует новую дивизию возле границ Литвы / Фото InformNapalm

Стоит обратить внимание на два узловых населенных пункта формирования нового соединения российской армии – это города:

Гусев , в 36 километрах от границы с Литвой и в 26 километрах с Польшей. Город также имеет узловую железнодорожную станцию, через которую осуществляется прямое железнодорожное сообщение с российскими городами: Москва, Санкт-Петербург и Челябинск.

, в 36 километрах от границы с Литвой и в 26 километрах с Польшей. Город также имеет узловую железнодорожную станцию, через которую осуществляется прямое железнодорожное сообщение с российскими городами: Москва, Санкт-Петербург и Челябинск. Советск расположен непосредственно возле границы с Литвой.

Хотя Россия пока не готова пойти на прямое военное противостояние с НАТО и осуществить захват территорий стран Балтии, но она продолжает агрессивное накопление сил и комплектование новосозданных военных формирований в регионе. А это в перспективе может создать существенные проблемы для Альянса,

– отметили в InformNapalm.

В этом контексте эксперты напомнили, что сейчас основным направлением военной угрозы со стороны России является гибридная агрессия против Украины, которая длится уже больше 7 лет.