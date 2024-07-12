Финское федеральное транспортное и коммуникационное агентство Traficom сообщило об одном из таких инцидентов в ночь на четверг, 11 июля, в Финском заливе. Моряки говорят о серьезных сбоях в работе GPS.

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Один из финских моряков сообщил, что ночью с 10 на 11 июля у него возникли серьезные сбои в работе GPS и радара. Тогда он находился вблизи Котки и Хамины на южном побережье Финляндии.

Пилот опубликовал кадры неисправности своего радара. По его словам, GPS был недоступен на 90 процентах маршрута между пилотной подстанцией Орренгрунд и гаванью Хамина.

"Сообщения об усилении сбоев GPS и радаров в Финском заливе согласуются с сообщениями о российских помехах GPS, которые влияют на страны Балтии и другие регионы Европы. Вероятно, российские помехи из Калининграда ранее заглушили GPS самолета, на борту которого был тогдашний министр обороны Великобритании Грант Шаппс, и заставили финский авианосец Finnair прекратить несколько рейсов из Финляндии", – пишут в ISW.

Кроме того, из-за вмешательства России в GPS в странах Балтии заставило крупнейшего авиаперевозчика Финляндии Finnair отменить рейсы в Тарту в Эстонии, "пока в аэропорту Тарту не будет применено решение для захода самолетов, которые не полагаются на GPS".

В Институте изучения войны говорят, что такое очевидное глушение GPS со стороны России, вероятно, является частью усиления гибридной кампании против НАТО. Так они пытаются подорвать поддержку Украины и единства НАТО.

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