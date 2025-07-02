Об этом 24 Каналу рассказал военный и государственный деятель, первый начальник ГУР МО Украины генерал-лейтенант Александр Скипальский, отметив, что россияне готовились к войне с Украиной сразу после распада СССР. Это имело документальное подтверждение.

Смотрите также Россияне атакуют Украину переданными ею бомбардировщиками: что известно о Ту-160

"Я знал, что мы будем воевать с Россией еще с 1992 года. Как начальник военной контрразведки я направлял документы. Мы докладывали президенту, что после Чечни будут события в Крыму", – сказал он.

Почему не было реакции на угрозы со стороны России

Александр Скипальский отметил, что признаки имперских амбиций России в отношении Украины были заметны уже давно. В частности Кремль всячески пытался притеснять крымских татар.

Разговоры о том, что Россия может в любое время начать войну с Украиной продолжались. Это происходило даже на межгосударственных уровнях.

Целый ряд докладных мы отправляли в администрацию (президента Украины – 24 Канал). Политической воли в окружении Леонида Кучмы и, возможно, у него самого не было,

– отметил первый начальник ГУР МО Украины.

По его мнению, если у Кучмы когда-то и возникали вопросы о необходимости реагировать на доклады разведки, то его помощники могли убеждать тогдашнего президента Украины, что это всего лишь догадки националистического генерал-лейтенанта.

На этом кучмовское окружение глушило решение о реагировании (на угрозу со стороны России – 24 Канал),

– предположил Александр Скипальский.

По его словам, военная разведка не имеет полномочий проводить защитные операции внутри Украины по ликвидации внутренних врагов. Это только в силах СБУ.

К слову, Леонид Кучма становился президентом Украины дважды. Первый срок с 1994 по 1999 годы. Второй – с 1999 по 2005 годы.