Про це 24 Каналу розповів військовий і державний діяч, перший начальник ГУР МО України генерал-лейтенант Олександр Скіпальський, зазначивши, що росіяни готувалися до війни з Україною одразу після розпаду СРСР. Це мало документальне підтвердження.

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"Я знав, що ми будемо воювати з Росією ще з 1992 року. Як начальник військової контррозвідки я направляв документи. Ми доповідали президенту, що після Чечні будуть події в Криму", – сказав він.

Чому не було реакції на загрози з боку Росії

Олександр Скіпальський зауважив, що ознаки імперських амбіцій Росії щодо України були помітні вже давно. Зокрема Кремль всіляко намагався утискати кримських татар.

Розмови про те, що Росія може в будь-який час розпочати війну з Україною тривали. Це відбувалось навіть на міждержавних рівнях.

Цілу низку доповідних ми відправляли в адміністрацію (президента України – 24 Канал). Політичної волі в оточенні Леоніда Кучми й, можливо, в нього самого не було,

– зазначив перший начальник ГУР МО України.

На його думку, якщо у Кучми колись і виникали питання щодо необхідності реагувати на доповіді розвідки, то його помічники могли переконувати тодішнього президента України, що це всього лиш здогадки націоналістичного генерал-лейтенанта.

На цьому кучмівське оточення глушило рішення про реагування (на загрозу з боку Росії – 24 Канал),

– припустив Олександр Скіпальський.

За його словами, військова розвідка немає повноважень проводити захисні операції всередині України щодо ліквідації внутрішніх ворогів. Це лише в силах СБУ.

До слова, Леонід Кучма ставав президентом України двічі. Перший термін з 1994 по 1999 роки. Другий – з 1999 по 2005 роки.