Готовятся 6 сценариев: разведка выяснила планы России относительно войны с странами НАТО

Россия разрабатывает планы прямого военного столкновения со странами Европы до 2045 года. Москва уже подготовила шесть сценариев конфликта с НАТО, которые предусматривают создание кризисов для проверки обороноспособности Альянса.

Как отмечают в Службе внешней разведки Украины, особое внимание уделяется Северной Европе. В частности, противник тщательно разрабатывает планы агрессии против Польши и стран Балтии. Один из таких замыслов заключается в искусственном создании кризиса на восточном фланге НАТО, чтобы проверить способность союзников защитить своих членов.

Гибридная угроза уже внутри ЕС

По данным разведчиков, подготовка к потенциальному конфликту сопровождается активной подрывной работой.

В настоящее время в европейских государствах находятся почти 400 сотрудников российских спецслужб. Они непосредственно причастны к гибридной деятельности, которая включает диверсии, кибератаки, распространение дезинформации и шпионаж.

Что говорят в Кремле и почему не стоит верить российским приспешникам?

Недавно Владимир Путин заявил, что Россия, мол, "не собирается нападать на Европу", однако якобы готова применить все имеющиеся виды вооружения, включая ядерное.

В то же время в СЗР подчеркивают, что в настоящее время Кремль стремится прежде всего ослабить поддержку Украины и усилить разногласия между европейскими государствами. Для этого Москва использует кибератаки, диверсии, шпионаж и дезинформационные кампании.

Однако в будущем Россия может прибегнуть и к прямому военному противостоянию с Европой. Среди потенциальных направлений обострения рассматривают Северную Европу, Польшу и страны Балтии.

В частности, Кремль может попытаться спровоцировать региональный кризис на восточном фланге НАТО, чтобы проверить готовность Альянса быстро отреагировать на угрозу и поставить под сомнение его способность защищать государства-члены.

В то же время российская стратегия не обязательно предполагает полномасштабное нападение на европейские страны. Москва может использовать ограниченные провокации и гибридные операции, чтобы проверить реакцию Запада, посеять недоверие между союзниками и ослабить их готовность к совместным действиям.

Ядерная риторика в таком случае становится дополнительным инструментом давления, призванным удержать европейские государства от решительной поддержки Украины.

В таких условиях Европе необходимо укреплять собственную обороноспособность, развивать военное сотрудничество и готовиться к различным сценариям российской агрессии.

Важными шагами также остаются снижение энергетической зависимости от России, усиление экономического давления на Москву и противодействие дезинформации.

Особое значение имеет дальнейшая поддержка Украины, поскольку способность Киева противостоять российской агрессии напрямую влияет на безопасность всей Европы.

Что этому предшествовало?

Напомним, ранее бывший начальник Генерального штаба Великобритании Ричард Даннатт предупреждал, что Владимир Путин может прибегнуть к небольшим атакам против европейских стран.

По его словам, цель таких действий – посеять раздор и проверить готовность Альянса применить статью 5 о коллективной обороне.

В то же время полковник литовской армии в отставке Гинтарас Багдонас отмечал, что российская активность направлена не только против стран Балтии, но и против Германии, Польши, Румынии, Франции и Дании.

Он подчеркнул, что конечная цель Кремля заключается в прекращении поддержки Украины и создании политической нестабильности в Европе.