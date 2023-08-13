Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак во время встречи с представителями иностранных дипломатических учреждений 12 августа. В ее рамках обсуждали реализацию "Формулы мира", предложенной Владимиром Зеленским.

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Враг готовит гуманитарную катастрофу

За более чем год полномасштабного вторжения россияне доказали, что готовы приносить только страх и смерти. А также совершать разного рода террористические атаки. Чего только стоит подрыв Каховской ГЭС.

Так глава ОП отметил, что Россия стремится в Украине создать гуманитарную катастрофу. Для этого враг может восстановить ракетные удары по энергетической инфраструктуре нашего государства.

Сегодня мы коснулись крайне важного пункта Формулы – энергетической безопасности. Россия системно использует энергетику как орудие. Кремль начал давить на Европу путем увеличения цен на энергоносители в шесть раз с начала войны в Украине, но Украина сделала все для того, чтобы сломать зависимость от российских энергоресурсов, сломала планы России,

– подчеркнул Ермак.

В то же время он отметил, что Россия продолжает атаковать украинскую энергоструктуру. В Кремле планируется создать гуманитарную катастрофу. Враг хочет лишить "миллионы украинцев доступа к базовым ресурсам во время зимы".

Обратил он внимание на недавнюю атаку по нефтебазе в Ровенской области. Таким образом, глава ОП отметил, что важно подготовить украинскую энергетику к зиме, а также защитить ее от российских атак.

Не ракетами, а "Шахедами"