Как следствие по всей территории Украины объявляли масштабную воздушную тревогу. Об этом во время своего стрима рассказал военный эксперт Олег Жданов, сообщает 24 Канал.
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Угроза на Рождество может сильно возрасти
Каждый раз, когда оккупанты поднимают истребители МиГ-31К, в Украине объявляют воздушную тревогу. Наши защитники готовятся отражать удар, поскольку никто не может гарантировать, есть ли ракеты "Кинжал" на подвесах истребителя.
Это продолжается разведывательная деятельность по поиску целей и объектов на 6 – 7 января или даже 8 января,
– отметил военный эксперт.
По его мнению, вполне возможно, что угроза Рождеству сильно возрастет. Именно проведение активной работы по выявлению целей и объектов на территории Украины разведывательным самолетом с двумя носителями ракет типа "Кинжал" является косвенным признаком, что оккупанты готовятся к атаке.
Жданов отметил, что угроза на Рождество может сильно возрасти: смотрите видео
Россия готовит атаку на Рождество: что известно
- Украинская разведка сообщила, что Россия готовится к новому массированному обстрелу. Там предположили, что он может произойти раньше 9 – 10 января, это будет зависеть от того, сколько ракет будут применять оккупанты. В среднем на подготовку обстрела уходит около двух недель.
- Представитель ГУР Минобороны Вадим Скибицкий рассказал о заметных признаках подготовки российской армии. Он отметил, что многое будет зависеть от погоды. А также представитель разведки убежден, что у России есть свои планы, на которые влияют даже не один и два фактора.
- Кроме того, сейчас в акватории Черного моря находится только 3 корабля страны-агрессора, однако среди них нет ни одного ракетоносителя. В ВСУ предполагают, что оккупанты вернули носителей ракет в пункты базирования для переснаряжения, чтобы подготовить атаку на Рождество.
- Также там отметили, что у российских захватчиков все еще есть достаточно иранских дронов, которые они используют в последнее время преимущественно ночью, надеясь, что в темное время суток их труднее заметить.