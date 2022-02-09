Ставка на ложь

И одним из весьма активно используемых направлений для российской пропаганды является тема с беспилотными летательными аппаратами. Только в этом году российская пропаганда и ее марионетки в Беларуси сгенерировали несколько примитивных фейков, но достаточно действенных для внутреннего потребления в самой России и Беларуси.

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Прежде всего, напомню, что 2 февраля я написал о сценарии России задействовать для дискредитации Украины применение ударного беспилотного летательного аппарата против, например, гражданских лиц.

У России есть в наличии останки сбитого беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2. Но, помимо этого, у России, благодаря участию в конфликтах в Сирии и Ливии, имеются и элементы турецких боеприпасов, использованных данными беспилотниками, причем, порою даже по российских объектах, таких, как зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

И вот, уже 3 февраля, Россия через Беларусь развернула масштабное фейк-форсирование информационного пространства сообщением о том, что украинский беспилотник проник вглубь Беларуси для проведения разведки.

Но во внутреннем информационном пространстве России и Беларуси эта информация осталась неопровержимой, и фактор информационного железного занавеса побудил авторов фейка его развивать дальше, несмотря на то, что за пределами этого занавеса они выглядели крайне глупо.

БПЛА Bayraktar, фейк России, война на Донбассе
Россия хочет устроить провокацию с ударным беспилотником, в которой обвинит Украину / Фото с фейсбука Александра Коваленко

Беларусь назначила нового "врага"

И вот, 8 февраля, Беларусь в интересах России, предварительно обвинив Украину в "нарушении" воздушного пространства, взялась за Латвию, заявив, что латвийский Ан-2 нарушил воздушное пространство Республики Беларусь. Разумеется, этот фейк был также развенчан.

Но отчетливо видно то, что российская пропаганда посредством своих марионеток в Беларуси и на оккупированных территориях Украины всячески пытается разыграть карту нарушения воздушного пространства и угрозы беспилотных летательных аппаратов.

Оккупанты затарились реквизитом

И в данном контексте я в очередной раз вынужден вспомнить свой материал от 18 декабря 2021 года, посвященный наличию у России останков ударного беспилотника Bayraktar TB2, заполученного россиянами от военного преступника Халифы Хафтара.

Также в средствах массовой информации ссылались на видео, опубликованное тогда армянской стороной, которая регулярно публиковала фейки и нагло врала о ходе боевых действий. На нем было изображено несколько элементов беспилотников Bayraktar TB2, якобы сбитых в ходе боевых действий в Карабахе. Но возникал вопрос: если у вас в руках появились эти элементы "сбитого" беспилотника Bayraktar TB2, то где сам беспилотник?

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Ловкость рук

На сегодняшний день нет достоверной, официальной информации об уничтожении в ходе 44-х дневной войны в Карабахе беспилотников Bayraktar TB2. Это обусловлено тем, что данные беспилотники использовались крайне осторожно. Но откуда у армянской стороны тогда оказались элементы Bayraktar TB2?

Все просто – Россия, у которой останки Bayraktar TB2 оказались в наличии в середине 2020-го из Ливии, передала часть из них Еревану, для формирования ура-патриотических фейков. И аналогично эти останки могут быть переданы в равной степени как марионеткам оккупантов в "ДНР – ЛНР", так и в Беларусь, дабы создать необходимый фон для casus belli.

Разумеется, не исключается, что для провокации могут использовать и другие иностранные вооружения, тем более что на 11 февраля так называемый "глава" так называемой "ДНР" Денис Пушилин организовал пресс-конференцию с попыткой привлечения иностранных журналистов.

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