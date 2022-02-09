Ставка на ложь

И одним из весьма активно используемых направлений для российской пропаганды является тема с беспилотными летательными аппаратами. Только в этом году российская пропаганда и ее марионетки в Беларуси сгенерировали несколько примитивных фейков, но достаточно действенных для внутреннего потребления в самой России и Беларуси.

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Прежде всего, напомню, что 2 февраля я написал о сценарии России задействовать для дискредитации Украины применение ударного беспилотного летательного аппарата против, например, гражданских лиц.

У России есть в наличии останки сбитого беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2. Но, помимо этого, у России, благодаря участию в конфликтах в Сирии и Ливии, имеются и элементы турецких боеприпасов, использованных данными беспилотниками, причем, порою даже по российских объектах, таких, как зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".

И вот, уже 3 февраля, Россия через Беларусь развернула масштабное фейк-форсирование информационного пространства сообщением о том, что украинский беспилотник проник вглубь Беларуси для проведения разведки.

Важно! Данный фейк не выдерживал элементарной критики и очень быстро был развенчан. А некоторое время спустя и вовсе выяснилось, что сбитый в Беларуси "украинский" беспилотник оказался кустарной поделкой оккупантов.

Но во внутреннем информационном пространстве России и Беларуси эта информация осталась неопровержимой, и фактор информационного железного занавеса побудил авторов фейка его развивать дальше, несмотря на то, что за пределами этого занавеса они выглядели крайне глупо.



Россия хочет устроить провокацию с ударным беспилотником, в которой обвинит Украину / Фото с фейсбука Александра Коваленко

Беларусь назначила нового "врага"

И вот, 8 февраля, Беларусь в интересах России, предварительно обвинив Украину в "нарушении" воздушного пространства, взялась за Латвию, заявив, что латвийский Ан-2 нарушил воздушное пространство Республики Беларусь. Разумеется, этот фейк был также развенчан.

Но отчетливо видно то, что российская пропаганда посредством своих марионеток в Беларуси и на оккупированных территориях Украины всячески пытается разыграть карту нарушения воздушного пространства и угрозы беспилотных летательных аппаратов.

Оккупанты затарились реквизитом

И в данном контексте я в очередной раз вынужден вспомнить свой материал от 18 декабря 2021 года, посвященный наличию у России останков ударного беспилотника Bayraktar TB2, заполученного россиянами от военного преступника Халифы Хафтара.

Обратите внимание! Дело в том, что в 2020 году в сером сегменте России уже раскручивали фейк о том, что Армения устроила "геноцид" азербайджанским беспилотникам Bayraktar TB2. Вот только в основном в этих сообщениях использовались фото сбитых в Ливии беспилотников Bayraktar TB2, но никак не в Карабахе.

Также в средствах массовой информации ссылались на видео, опубликованное тогда армянской стороной, которая регулярно публиковала фейки и нагло врала о ходе боевых действий. На нем было изображено несколько элементов беспилотников Bayraktar TB2, якобы сбитых в ходе боевых действий в Карабахе. Но возникал вопрос: если у вас в руках появились эти элементы "сбитого" беспилотника Bayraktar TB2, то где сам беспилотник?

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Ловкость рук

На сегодняшний день нет достоверной, официальной информации об уничтожении в ходе 44-х дневной войны в Карабахе беспилотников Bayraktar TB2. Это обусловлено тем, что данные беспилотники использовались крайне осторожно. Но откуда у армянской стороны тогда оказались элементы Bayraktar TB2?

Все просто – Россия, у которой останки Bayraktar TB2 оказались в наличии в середине 2020-го из Ливии, передала часть из них Еревану, для формирования ура-патриотических фейков. И аналогично эти останки могут быть переданы в равной степени как марионеткам оккупантов в "ДНР – ЛНР", так и в Беларусь, дабы создать необходимый фон для casus belli.

Разумеется, не исключается, что для провокации могут использовать и другие иностранные вооружения, тем более что на 11 февраля так называемый "глава" так называемой "ДНР" Денис Пушилин организовал пресс-конференцию с попыткой привлечения иностранных журналистов.

Обратите внимание! Вооруженные силы Украины готовы противостоять агрессии Кремля и защищать нашу землю. К тому же международные партнеры поддерживают суверенитет, территориальную целостность Украины и готовы вводить против России новые усиленные санкции.

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