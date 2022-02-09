Ставка на ложь
И одним из весьма активно используемых направлений для российской пропаганды является тема с беспилотными летательными аппаратами. Только в этом году российская пропаганда и ее марионетки в Беларуси сгенерировали несколько примитивных фейков, но достаточно действенных для внутреннего потребления в самой России и Беларуси.
К теме Почему у России нет шансов в войне в небе
Прежде всего, напомню, что 2 февраля я написал о сценарии России задействовать для дискредитации Украины применение ударного беспилотного летательного аппарата против, например, гражданских лиц.
У России есть в наличии останки сбитого беспилотного летательного аппарата Bayraktar TB2. Но, помимо этого, у России, благодаря участию в конфликтах в Сирии и Ливии, имеются и элементы турецких боеприпасов, использованных данными беспилотниками, причем, порою даже по российских объектах, таких, как зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь-С1".
И вот, уже 3 февраля, Россия через Беларусь развернула масштабное фейк-форсирование информационного пространства сообщением о том, что украинский беспилотник проник вглубь Беларуси для проведения разведки.
Но во внутреннем информационном пространстве России и Беларуси эта информация осталась неопровержимой, и фактор информационного железного занавеса побудил авторов фейка его развивать дальше, несмотря на то, что за пределами этого занавеса они выглядели крайне глупо.
Россия хочет устроить провокацию с ударным беспилотником, в которой обвинит Украину / Фото с фейсбука Александра Коваленко
Беларусь назначила нового "врага"
И вот, 8 февраля, Беларусь в интересах России, предварительно обвинив Украину в "нарушении" воздушного пространства, взялась за Латвию, заявив, что латвийский Ан-2 нарушил воздушное пространство Республики Беларусь. Разумеется, этот фейк был также развенчан.
Но отчетливо видно то, что российская пропаганда посредством своих марионеток в Беларуси и на оккупированных территориях Украины всячески пытается разыграть карту нарушения воздушного пространства и угрозы беспилотных летательных аппаратов.
Оккупанты затарились реквизитом
И в данном контексте я в очередной раз вынужден вспомнить свой материал от 18 декабря 2021 года, посвященный наличию у России останков ударного беспилотника Bayraktar TB2, заполученного россиянами от военного преступника Халифы Хафтара.
Также в средствах массовой информации ссылались на видео, опубликованное тогда армянской стороной, которая регулярно публиковала фейки и нагло врала о ходе боевых действий. На нем было изображено несколько элементов беспилотников Bayraktar TB2, якобы сбитых в ходе боевых действий в Карабахе. Но возникал вопрос: если у вас в руках появились эти элементы "сбитого" беспилотника Bayraktar TB2, то где сам беспилотник?
Предыстория Найдите 10 отличий: рупоры Кремля в Беларуси опозорились фейком об Украине
Ловкость рук
На сегодняшний день нет достоверной, официальной информации об уничтожении в ходе 44-х дневной войны в Карабахе беспилотников Bayraktar TB2. Это обусловлено тем, что данные беспилотники использовались крайне осторожно. Но откуда у армянской стороны тогда оказались элементы Bayraktar TB2?
Все просто – Россия, у которой останки Bayraktar TB2 оказались в наличии в середине 2020-го из Ливии, передала часть из них Еревану, для формирования ура-патриотических фейков. И аналогично эти останки могут быть переданы в равной степени как марионеткам оккупантов в "ДНР – ЛНР", так и в Беларусь, дабы создать необходимый фон для casus belli.
Разумеется, не исключается, что для провокации могут использовать и другие иностранные вооружения, тем более что на 11 февраля так называемый "глава" так называемой "ДНР" Денис Пушилин организовал пресс-конференцию с попыткой привлечения иностранных журналистов.
Вас может заинтересовать – ВСУ провели масштабные противотанковые учения: смотрите сюжет