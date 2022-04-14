Кроме этого, сейчас оккупанты готовят дополнительные подразделения из состава северного флота и 8-й общевойсковой армии южного военного округа вооруженных сил России.
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Для обеспечения подразделений россияне разбирают вооружение и военную технику с баз и складов.
Враг готовит мобилизацию на национальном уровне
Также известно, что командование вооруженными силами страны-агрессора планирует начать новый процесс мобилизации на национальном уровне. Чтобы скрыть мобилизацию, она будет проводиться параллельно с плановым призывом на военную службу.
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