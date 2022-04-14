Окрім цього, зараз окупанти готують додаткові підрозділи зі складу північного флоту та 8-ї загальновійськової армії південного військового округу збройних сил Росії.

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Для забезпечення підрозділів, росіяни розбирають озброєння та військову техніку з баз та складів.

Ворог готує мобілізацію на національному рівні

Також відомо, що командування збройних сил країни-агресорки планує почати новий процес мобілізації на національному рівні. Щоб приховати мобілізацію, вона проводитиметься паралельно з плановим призовом на військову службу.

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