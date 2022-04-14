В планах оккупантов 4 города

Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Там заявили, что враг посредством авиации и артиллерии продолжает ведение наступления на отдельных направлениях.

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Сообщается, что Россия сосредотачивает усилия по установлению контроля над городами Попасная, Рубежное, Северодонецк и Славянск.

На Донецком направлении враг при поддержке авиации и артиллерии продолжает ведение наступления на отдельных направлениях. Основные усилия сосредотачивают на установлении контроля над населенными пунктами Попасная, Рубежное, Северодонецк и Славянск,

– говорится в сообщении.

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