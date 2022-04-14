В планах оккупантов 4 города
Об этом сообщили в Генштабе ВСУ. Там заявили, что враг посредством авиации и артиллерии продолжает ведение наступления на отдельных направлениях.
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Сообщается, что Россия сосредотачивает усилия по установлению контроля над городами Попасная, Рубежное, Северодонецк и Славянск.
На Донецком направлении враг при поддержке авиации и артиллерии продолжает ведение наступления на отдельных направлениях. Основные усилия сосредотачивают на установлении контроля над населенными пунктами Попасная, Рубежное, Северодонецк и Славянск,
– говорится в сообщении.
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