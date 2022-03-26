В Генштабе отметили, что противник продолжает полномасштабную вооруженную агрессию против нашего Государства, задачи которого остаются не выполненными.

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Продолжается подготовка и перемещение дополнительных подразделений Восточного военного округа на территорию Украины,

– отметили в ведомстве.

Ранее мы сообщали, что оккупанты пытаются восстановить потери, привлекая "законсервированную" технику . Однако она оказалась разворованной. А командир 4-й танковой дивизии захватчиков вообще застрелился.